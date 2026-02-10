全国の寺院が消滅の危機にある。ジャーナリストの伊藤博敏さんは「葬儀費用の透明化や、葬儀の簡素化が『お寺の経営』を直撃した。宗教法人の6割が年収300万円以下というデータもあり、僧侶と寺が日本からどんどん減っている」という――。※本稿は、伊藤博敏『火葬秘史 骨になるまで』（小学館）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／SAND555※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SAND555■生死にケジメをつけるた