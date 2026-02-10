バレンタインの季節がやってきた。チョコレートの価格帯は、1箱数千円で買えるものから、2万円を超えるものまで幅広い。富裕層マーケティングを長く手掛ける西田理一郎さんは「世界には1粒100万円超という高価格チョコも存在する。ただし、それを買っているのは“本物の富裕層”ではない。彼らが本命に贈るチョコレートは、全くの別次元の代物だ」という――。■「女性→男性」は日本だけ2月14日。バレンタインデーである。東京の