2月10日、東京競馬場で行われた10R・初音ステークス（4歳上3勝クラス・芝1800m）は、武豊騎乗の5番人気、テリオスララ（牝4・美浦・田島俊明）が勝利した。1/2馬身差の2着にルージュソリテール（牝4・栗東・藤原英昭）、3着に2番人気のカニキュル（牝5・美浦・菊沢隆徳）が入った。勝ちタイムは1:45.7（良）。1番人気でR.キング騎乗、リンクスティップ（牝4・栗東・西村真幸）は、5着敗退。【萩S】良血テリオスララが2連勝…セ