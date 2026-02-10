2月10日、東京競馬場で行われた9R・ゆりかもめ賞（3歳1勝クラス・芝2400m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、スカイスプレンダー（牡3・栗東・池江泰寿）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に1番人気のアローメタル（牡3・美浦・木村哲也）、3着にガローファノ（牝3・美浦・黒岩陽一）が入った。勝ちタイムは2:28.1（良）。【新馬/京都5R】断然人気スカイスプレンダーがデビューV2着は1番人気アローメタル戸崎圭太騎乗の2番人気、スカイ