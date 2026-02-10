水沢うどん大澤屋は2月3日から、立ち食いスタイルで楽しむ「マグカップうどん」の提供を、伊香保温泉石段街で開始した。出来たてあつあつを提供同店の冷凍商品「マグカップうどん」は、「第2回日本全国!ご当地冷凍食品大賞2025-2026」で、未来の食卓賞を受賞した。今回の立ち食いスタイルでの提供は、同賞の受賞を記念して実施するもの。マグカップうどん・肉きつねマグカップに入った熱々のうどんは、寒い季節の食べ歩きに最適な