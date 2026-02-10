ドラマ『コーヒープリンス1号店』などで知られる俳優キム・ドンウク（42）が、結婚から3年で父親になった。2月10日、キム・ドンウクの妻で、少女時代のデビューメンバー候補だったことで知られるステラ・キムが、個人SNSに「rowan grace kim」というメッセージとともに写真を投稿した。【写真】俳優キム・ドンウク、元練習生と結婚！公開された写真には、赤ちゃんの小さな口元や、やさしくあやす手の様子が収められている。別のカ