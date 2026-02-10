AIとUAEをテーマにしたセミナー。現地の地図などを投影し、暮らしやすさについても語り合った＝2025年12月、東京・有楽町朝日ホール アラブ首長国連邦（UAE）で進む人工知能（AI）研究を通じて日本とUAEの交流をより加速できないか。「次世代AI研究とキャリアのリアル〜日本×UAEで広がる可能性〜」と題したセミナーが2025年12月、東京・有楽町朝日ホールで開催されました。UAEアブダビにあり、世界約60カ国の学生が集