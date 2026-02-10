プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが１０日、都内で記者会見し、デビュー１５周年記念大会「Ｓａｒｅｅｅ‐ＩＳＭ〜ＣｈａｐｔｅｒＸ〜」の対戦カードを発表した。６人タッグマッチスターダムのフワちゃんがＸ、ＸＸと組みマーベラスの暁千華、Ｘ、ＸＸと対戦する。昨年１２月にスターダムで再デビューしたフワちゃんは、会見に欠席したが以下のコメントを寄せた。「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ記者会見をごらんのみなさま