資料マスク 香川県教育委員会は10日、県内の小・中・高校など15校で、インフルエンザB型による学級・学年閉鎖を実施すると発表しました。 地域別では、高松市が5校、丸亀市と三木町が2校ずつ、坂出市、さぬき市、観音寺市、小豆島町、多度津町、まんのう町がそれぞれ1校です。