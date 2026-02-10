おかやまマラソン2025 10日、おかやまマラソンの実行委員会が開かれ、10回目となる次の大会の大枠が固まりました。 開催日は2026年11月8日で、フルマラソンとファンランを行います。 フルマラソンの定員は2025年と同じ1万5000人です。10回目となる大会を盛り上げるため、岡山県民の優先枠を2025年の2倍の4000人とします。 また、初めて定員200人の「ふるさと納税枠」を設けます。納税額などは決まっていません