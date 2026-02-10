JR九州など3社は10日、福岡市博多区のアサヒビール博多工場の土地を取得する契約を結んだと発表しました。土地の一部については、福岡市が学校用地として取得したいとの考えを明らかにしています。アサヒビール博多工場は2028年度末で操業を終了し、佐賀県鳥栖市に移転することを決めています。この土地についてJR九州と日鉄興和不動産、JA三井リース九州は、きょう取得のための契約を結んだことを発表しました