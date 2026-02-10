10日発表された静岡県の2026年度当初予算案は“過去最大規模”となりました。その一方で知事が課題としているのが財政の健全化。投資と財政健全化両方を目指す予算案とは…。10日、鈴木知事が発表した静岡県の「来年度当初予算案」。（鈴木 知事）「ことしの当初予算はズバリ『未来を育む両利き予算』とさせていただきました」一般会計の総額は過去最大規模となる1兆4141億円で前年度から418億円増えています。テーマは“未