静岡市が行う市内在住者向けのプレミアム付きデジタル商品券「しずトク商品券」の申し込みが、10日から始まりました。今回から65歳以上を限定に紙の商品券の発行も行われます。今回で3回目の発行となるプレミアム付きデジタル商品券「しずトク商品券」は、プレミアム率が上がり1口5000円で1万円分の買い物ができるようになりました。申し込みは2月10日から始まり、市内在住者が対象で1人2口まで申し込みが可能です。これまではスマ