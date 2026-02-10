アレンザ（ALENZA）という名前の由来は？ブリヂストンが、SUV向けプレミアムタイヤ『アレンザ LX200』と、乗用車用スタンダードタイヤ『フィネッサ』というふたつの新製品を発表した。【画像】ブリヂストンのSUV向けプレミアムタイヤ、『アレンザLX200』登場！全69枚そこで両製品の商品企画を担当した、ブリヂストンタイヤソリューションジャパン商品企画本部消費財商品企画部の尾賀俊介部長と、開発を担当した、ブリヂストンPS