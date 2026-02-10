合鍵を使って飲食店に侵入し、酒を盗んだ疑いで配達員の男が逮捕されました。新井陽平容疑者（40）は2025年12月、東京・葛飾区の飲食店に合鍵を使って侵入し、高級ウイスキー3本を盗んだ疑いが持たれています。新井容疑者は酒専門の配送業を営んでいて、普段から店の合鍵を預かり、営業時間外に酒を運び入れていたということです。店から酒が減っていると不審に思った被害者が防犯カメラを設置したところ、酒が盗まれる様子が映っ