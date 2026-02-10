高市総理が中国との関係について「対話はオープンだ」と述べたことについて、中国外務省の報道官は改めて答弁の撤回を求めるなど、反発を強めています。高市総理はきのう、会見で中国との関係について「意思疎通が重要であり、我が国としては中国との対話にオープンだ」と述べました。これについて中国外務省の林剣報道官は「真の対話は相手を尊重することだ」と述べたうえで、改めて高市総理の台湾有事をめぐる答弁の撤回を求めま