メジャー経験もある元ソフトバンク・和田毅氏（44）が自身のYouTube「和田毅ラボ」を更新。3月に始まるWBCの日本代表で注目する“まだまだ潜在能力は出し切っていない”25歳外野手を挙げた。和田氏が今回のWBC日本代表で注目するのは阪神・森下翔太外野手（25）だ。「今も凄い選手なんですけど、まだ彼の持ってる能力の100％はまだ開花していないと思っている」と評した。定評のあるパンチ力とともに注目するのがいい意味