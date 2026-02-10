歌手のダイアモンド☆ユカイ（６３）が喉の腫瘍除去手術を１月２６日に受け、２８日に退院していたことを１０日、発表した。術後は医師の指示のもと、約１週間の安静期間を経て、現在は順調に回復。予定している３月１４、１５日（日）に東京・有楽町のＩ’ＭＡＳＨＯＷで行われるロッキンミュージカル「シン・シャドウブラウン＆ブラックパイレーツの冒険Ｐａｒｔ２」は開催する。「この度、ダイアモンド☆ユカイは、