お笑いコンビ、ハライチの岩井勇気（39）と澤部佑（39）が10日、MCを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。北関東3県と討論している埼玉出身タレントを明かした。この日、同番組には北関東3県出身タレントが登場。群馬出身のタイムマシーン3号関太、栃木出身のU字工事、茨城出身の鈴木奈々がそれぞれの県の魅力をアピールした。ハライチの出身地である埼玉県について聞かれると、関は「自信がない」と