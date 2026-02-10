ビッグだけど2人乗り！トヨタの英国法人は2026年1月29日、SUV「ランドクルーザー」（日本名：ランドクルーザー250）の商用仕様にあたる「ランドクルーザー コマーシャル」48Vハイブリッドシステム搭載モデルを発表しました。ランドクルーザーは1951年に登場した通称トヨタ・ジープ（BJ型）をルーツとする本格クロスカントリー車です。70年以上にわたり、堅牢なラダーフレーム構造と高い悪路走破性を武器に、世界中の道なき道を