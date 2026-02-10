きょう山形県警察本部は、市街地などでクマが出没した際、猟友会などが対応できない場合に限り、警察官がライフル銃を使用して駆除を行う態勢を整えたと発表しました。 警察によりますと、これまでは自治体や猟友会と連携し、警察は主に住民の避難誘導や交通規制を行ってきました。 しかし、県内で市街地へのクマの出没や人身被害が増加している現状を踏まえ、新たな対策が必要と判断しました。 具体的には、猟友会が現場へ行け