衆議院選挙から２日。広島県庁で小選挙区で選出された６人に当選証書が手渡されました。 広島５区で当選 山本深衆院議員「本当に厳しい選挙だったんですけど、当選証書をいただいて、あらためてふるさと広島と日本のために頑張ってまいりたい」 広島３区で当選 石橋林太郎衆院議員「私たち自民党が大きなたくさんの議席をお預かりした。スピード感が大事だと思うのでそれを念頭に置いて、まずは新年度予算の成立、大きな政