USGAとR&Aのコンフォーミングリストの「ドライバー」カテゴリに、キャロウェイの新たなヘッドが登録された。画像のように、ソールの周囲にグレーの縁取りのある『QUANTUM MINI』がそれで、バージョン1（ロフト11.5°）とバージョン2（同11.5と13.5°）の左用ふくむ4つだ。【画像】昨年の『ELYTE Mini』と、サイズやデザインはどう違う？同社は先週6日発売で、ドライバー5機種とFW＆UT、アイアンなど『QUANTUM』シリーズを発売