HIPHOP／R＆BグループのXGの2度目のワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』が6日の神奈川・Kアリーナ横浜公演から開幕した。【写真】圧倒的存在感！グッチのスーツに身を包んだXG・COCONAこのツアーは、1月23日にリリースした1stフルアルバム『THE CORE - 核』を引っ提げて開催。同アルバムは、アメリカで日本アーティストとしては快挙ともいえる異例のチャートインを果たしており、「オリコン週間デジタルアルバムランキ