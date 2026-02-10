俳優・奈緒が4月7日、初の単行本『いつか』（宝島社）を発売する。自身の誕生日であるきょう10日より、予約受付を開始した。【写真】奈緒、方言まじりで“新ヘア”公開30歳になるまでに考えてきたこと、体験してきたこと、そして見てきた数々の風景。それらを、自ら執筆したエッセイ、手書きのコラージュ日記、写真で表現した。「エッセイ」「フォトダイアリー」「手書きノート」「撮り下ろし写真」からなる4部構成で、撮影