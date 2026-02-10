東京市場まとめ 1.概況 日経平均は448円高の56,812円と続伸して寄付きました。序盤から上げ幅を拡大する展開となり、前場は急ピッチで上昇しました。10時38分には57,960円のこの日の高値をつけ、史上初となる58,000円をうかがう水準まで上昇しました。その後も高値圏で推移し、前引けは1,562円高の57,926円となりました。後場はやや上げ幅を縮小し、57,800円台を上値に一進一退に推移しました。祝日前であったことから、利益確定