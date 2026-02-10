◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子1000メートル(大会4日目/現地9日)郄木美帆選手がスピードスケート女子1000メートルで銅メダルを獲得しました。平昌五輪から3大会連続でのメダルが懸かっていたこの大会。最終の15組で登場すると、1分13秒95で3位となり、見事銅メダルを手にしました。2022年に行われた北京五輪はコロナ禍ということもあり無観客。それに比べ今大会では会場を埋め尽くす多くの