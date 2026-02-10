西武の外崎脩汰内野手（33）が10日、今キャンプ初のランチ特打を行った。日本ハムから西武にFA移籍した石井一成内野手（31）が柵越え0だったのに対して、外崎は“アップルパンチ”2発でアピール。「今のところは良い感じ。あとは精度を上げていきたいですね」と手応えを口にした。正二塁手争いを繰り広げる外崎と石井は隣り合わせのゲージで特打に臨んだ。第三者から見ると両者バチバチの緊張感も漂ったが「全然バチバチしてい