お笑いコンビ、U字工事の福田薫（47）益子卓郎（47）が10日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。地元栃木で仕事が増えた時期を明かした。この日、同番組には北関東3県出身タレントが登場。栃木出身のU字工事のほかに、群馬出身のタイムマシーン3号関太、茨城出身の鈴木奈々がそれぞれの県の魅力をアピールした。U字工事はMCハライチの地元である埼玉県について「頼りない」と答えた。益子は「埼玉県