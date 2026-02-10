瀬戸内７県を拠点に活動するＳＴＵ４８のエース・石田千穂（２３）が１０日、東京・ＳｐｏｔｉｆｙＯ−ＷＳＴで開催されたグループのライブで卒業を発表した。石田は、２０１７年のグループ結成時より１期生としてグループをけん引してきた。この日のライブは、１期生の石田、兵頭葵、福田朱里、ドラフト３期生の信濃宙花、２期生の尾崎世里花、高雄さやか、吉田彩良が出演。最後のあいさつに差し掛かると、石田が「私から皆