歌手・ダイアモンド☆ユカイが喉の腫瘍除去手術を受け、無事、退院いたことが１０日、発表された。手術は１月２６日で２８日に退院したというダイアモンド☆ユカイ。術後は医師の指示のもと、約１週間の安静期間を経て、現在は順調に回復しているという。３月１４、１５日のロッキンミュージカル「シン・シャドウブラウン＆ブラックパイレーツの冒険Ｐａｒｔ?」は予定通り行う。ダイアモンド☆ユカイは「１月２６日に喉の