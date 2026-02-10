タレントのＭＥＧＵＭＩが９日夜放送の「ＭＥＧＵＭＩママのいるＢａｒ」（テレビ朝日系）に出演。メンタルケアについて語った。番組には「モーニング娘。」のメンバーの牧野真莉愛、岡村ほまれ、櫻井梨央が出演。ＭＣのＭＥＧＵＭＩから「メンタル的にどうですか？お若いけど厳しい世界にいて、評価もされるし」と質問が飛ぶと、牧野は「もともとすごい落ち込むではないんですけど、ハロプロ研修生にいたとき、小学６年生のと