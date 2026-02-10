俳優の梅沢富美男が１０日、「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）に出演し、自民党が政策に掲げる消費減税について私見を述べた。高市早苗首相は、消費減税について夏前までに制度設計の中間取りまとめを目指す意向を示した。片山さつき財務大臣は「（消費減税の）実現に向けては課題がいっぱいある。財源についてはっきり言えるのは、特例公債の発行に頼ることなく補助金や租税特別措置の見直しや税外収入によって２年分