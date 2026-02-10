【モデルプレス＝2026/02/10】Netflixの男性同士の恋愛リアリティショー「ボーイフレンド」シーズン2に参加したトモアキが2月9日、自身のInstagramを更新。ダイエット前の姿を収めた過去動画を公開し、話題を呼んでいる。【写真】ネトフリ“男性同士の恋リア”参加者「別人級」衝撃のダイエット前ビジュアル◆トモアキ、ダイエット前の姿を公開トモアキは「無駄に新体操の日本代表に教えてもらってるの笑う」とつづり、部屋の中で