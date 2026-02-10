【モデルプレス＝2026/02/10】乃木坂46の5期生・川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）の1stソロ写真集（タイトル未定／新潮社）より、先行カット第2弾が公開された。【写真】22歳乃木坂メンバー、ノースリーブ姿で儚げな表情◆川崎桜、Tシャツからおへそチラリ今回公開されたのは南フランス・ニースにあるプロムナード デュ パイヨンという広場で撮影された1枚。広場の石畳にはたくさんの噴水の吹き出し口があり、子ども達と