【モデルプレス＝2026/02/10】DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」が、2月17日21時よりDMM TVオリジナルバラエティ「にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦 Season3」を独占配信する。予告編・キービジュアルが解禁された。「にじさんじ」運営、VTuber“なりすまし”人物特定＆和解発表◆にじさんじVTuber企画、第3弾配信決定にじさんじの人気VTuberが集結し、100万円を懸けてリアルの世界を舞台に大暴れする人気シリーズ