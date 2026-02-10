2026年2月総選挙で大勝した高市自民党の一方で、中道改革連合の壊滅的な大敗が世間を驚かせた。その敗因はどこにあったのか、先は見えるのか。自民党事務局長として長らく政界を見て来た選挙・政治アドバイザーの久米晃氏に聞いた。（聞き手ジャーナリスト菅沼栄一郎）野党は盟主が居なくなって完全にばらけちゃった―― 「多弱」となった野党はこの先、どうなるでしょう。「『中道』はたぶん、実質的に分裂状態になるのではない