メ～テレ（名古屋テレビ） 8日の衆議院選挙で当選した愛知県と岐阜県の小選挙区の当選者に当選証書が手渡されました。 岐阜県庁で行われた当選証書の付与式には、小選挙区で当選した本人や代理人が出席し、選挙管理委員会から当選証書を受け取りました。 岐阜県は5つの小選挙区すべての議席を自民党が制しました。 岐阜3区の武藤容治氏は7回目の当選となりました。 「高市さんへの期待というものもよく受け止めな