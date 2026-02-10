メ～テレ（名古屋テレビ） 10日昼ごろ、三重県鈴鹿市で住宅が焼ける火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 警察によりますと午前11時半ごろ、鈴鹿市国府町で「住宅から煙が出ている」と119番通報がありました。 消防が出動し、火は約2時間半後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅1軒が焼け、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。 この住宅に1人で住む90代の女性と連絡が取れてい