鹿児島大学で美術を学ぶ学生の卒業制作展が開かれています。 手や足を使って、さまざまな色彩を幾重にも塗り重ねられた絵画に… 水面に飛び込む魚と波紋を陶器で表した工芸作品。 鹿児島市の黎明館で10日から始まった「卒業制作展」。鹿児島大学教育学部美術科の4年生13人が制作した絵画や工芸などの作品が展示されています。 （レポーター）「テーブルの上においしそうな料理が並んでいて、ネズミたちが遊