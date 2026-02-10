メ～テレ（名古屋テレビ） インフルエンザの感染が再び拡大しています。名古屋市では今シーズン2回目の警報レベル超えです。 名古屋市西区の「みわた小児科」。 先週、インフルエンザの陽性と診断された人は「163人」、1月後半から受診者が急増し、2週間前と比べ、2倍以上の人数となっています。 「インフルエンザのB型ですね。きのう38度を超え、けさは下がり気味。まさかインフルエンザとは」（4歳の子ども