音楽クリエイター、johnが作詞・作曲・編曲・歌唱・イラスト・映像といった様々なクリエイティブを手がけるソロプロジェクト、TOOBOE。2年ぶりのメジャー2ndアルバムは『EVER GREEN』。アニメ『勇者のクズ』第1クールオープニングテーマ「GUN POWDER」や、擬態するメタが手がけたアニメMVがバズった「痛いの痛いの飛んでいけ」といった音数が多くキャッチーな楽曲が収められている一方で、「残陽」や「追憶」、yamaへの提供曲「真