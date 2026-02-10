高松市の開票所（8日） 高松市の大西秀人市長は10日、衆議院選挙を振り返り、「開票作業の効率化のため、電子投票について研究を進めたい」と述べました。 高松市では衆院選の開票作業が予定時刻よりも遅れました。これについて大西市長は「若干の遅れはあったがほぼ想定通りに作業が進んだ。正確にミスなく行うことが第一」と話しました。 全国の自治体で投開票作業の効率化のために導入が進む電子投票について「導