資料国際線の利用者らで混雑する高松空港 高松空港の2025年1年間の利用者が、過去最多を更新しました。鍵となるのは「国際線」の存在です。 高松空港によりますと、2025年1年間の利用者は223万8703人で、新型コロナ禍前の2019年を上回り、過去最多でした。 国際線は前年から10万人以上増え52万2079人で、2年連続で過去最多を更新しました。 （高松空港／小幡義樹 社長）「ここまで伸びるとは正直思っていな