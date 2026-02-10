アジア・コモディティ騰落率ランキング＝02/10営業日時点＝ 上海重油 1.29％ 上海ゴム 0.71％ 上海銅 0.34％ 大連とうもろこし 0.17％ 大連ポリエチレン -0.13％ 上海異形鉄筋 -0.42％ ＊数値は前日比％