ドル円１５５．５５近辺、ユーロドル１．１９０５近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤に向けて、ドル円は155.55近辺、ユーロドルは1.1905近辺で推移している。ドル円は東京午後に155.09レベルまで下押しされた後は、下げ渋ってきている。ユーロドルはこれまでの1.1897から1.1917までの狭いレンジ内で推移している。 USD/JPY155.54EUR/USD1.1907