１月度のゴールドディスク認定作品（日本レコード協会）が１０日、発表され、女性アイドルグループ・日向坂４６の最新シングル「クリフハンガー」（２６年１月２８日発売）が、累計出荷枚数でダブルプラチナ（５０万枚）を記録した。同シングルは、９日付のオリコン週間シングルランキングで初週４７．３万枚を記録。２０１９年の初シングル「キュン」から、１６作連続１６回目の同ランキング１位獲得となった。