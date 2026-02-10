10日午後、静岡県庁で衆議院選挙の小選挙区で当選した本人や代理人に当選証書が付与されました。今回、県内8つのすべての選挙区で自民党が議席を独占しました。初当選となった8区･稲葉大輔氏は、当選証書を手に決意を新たにしていました。（当選 自民 静岡8区稲葉 大輔 氏）「やっと当選した実感が湧いてきた、身の引き締まる思いです。間違いなく高市首相の支持率、人気は今回の選挙区で大きかった、残念ですが、稲葉大輔は知ら