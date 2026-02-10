西武の高卒３年目・成田晴風（はるせ）投手（１９）が１０日、南郷キャンプでブルペン入り。背番号４１の大先輩にあたる元西武監督の野球評論家・渡辺久信氏（６０）がネット裏で見守る中、３７球を投げた。ミットの乾いた音がブルペンに響き渡った。成田の力強いストレートに、レオ党も思わず目を見張った。気合の入った３７球を、充実の表情で振り返った。「普段より出力を出した感じです。それなりの出力も出ていましたし