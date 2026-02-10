りんご、チーズ、チョコ…ケーキレシピが大集合「スイーツ」の人気記事は？ クックパッドニュースでは「スイーツ」にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年1月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！ヨーグルトで作るチーズケーキや作業10分のチョコケーキ、旬のりんごケーキなど、さまざまなケーキレシピがランクインしました。 第5位：材料3つだけ◎バリエ豊富な簡単ドーナツ たった3つの材料